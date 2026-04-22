A Casal di Principe, nel Casertano, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni accusato di aver rapinato un automobilista mentre indossava un'arma falsa. L’uomo è stato fermato dopo aver messo a segno il colpo e portato in caserma. L’indagine è ancora in corso per raccogliere ulteriori dettagli sull’accaduto e sulle eventuali responsabilità.

Tempo di lettura: < 1 minuto A Casal di Principe, nel Casertano, i carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato per rapina un 39enne di Castel Volturno (CE), già sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con braccialetto elettronico e obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello in cui è stato fermato. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo si sarebbe avvicinato a un’auto simulando di essere armato. Con questa minaccia avrebbe costretto il conducente – un giovane 22enne – a consegnargli una modesta somma di denaro, circa 15 euro, e a offrirgli un passaggio. Proprio durante un controllo sul territorio, avvenuto in via circumvallazione, i carabinieri hanno intercettato il veicolo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Finto armato rapina automobilista: 39enne arrestato

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