Rapina un supermercato armato di revolver | arrestato

Un uomo di 48 anni, di nazionalità straniera, senza occupazione e senza dimora stabile, è stato fermato dai carabinieri di Imola in relazione a una rapina avvenuta il 10 aprile in un supermercato. Secondo le ricostruzioni, il soggetto avrebbe minacciato i presenti con un revolver prima di sottrarre denaro dalla cassa. Le forze dell'ordine hanno eseguito l’arresto nell’ambito di un’indagine avviata subito dopo l’accaduto.

Un uomo di 48 anni, straniero, disoccupato e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Imola dopo una rapina in un supermercato avvenuta lo scorso 10 aprile.Come scrive l’Arma in un comunicato, si tratta di un uomo già noto alle forze dell’ordine: il 48enne, infatti.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Furto in un supermercato a Cerignola Notizie correlate Armato di pistola rapina il supermercato, l'arma puntata contro dipendenti e clientiIl colpo messo a segno nel tardo pomeriggio di venerdì, il malvivente ha terrorizzato quanti si trovavano all'interno del negozio, tra cui dei... Leggi anche: Roma: rapina turisti a Termini armato di coltello, arrestato Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tenta la rapina nel supermercato dove ha appena comprato il coltello; Terrore in via Verdi. Rapina in un minimarket. Assalto con una pistola; Kiev, armato si barrica in un supermercato e viene ucciso dalla polizia: 6 morti; Nuovo Salario: tenta rapina al supermercato con un coltello appena acquistato. Arrestato dai Carabinieri. Rapina da 16 mila euro a Catania: i due arrestati incastrati dalle telecamereRapina a due dipendenti di un supermercato mentre stavano andando in banca a versare l’incasso: due uomini sono finiti in carcere a Catania. Si tratta di un ... catania.gds.it Catania, rapina da 16mila euro ai dipendenti di un supermercato: due arrestiSu disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di custodia, emessa dal GIP del Tribunale etneo, nei confr ... catanianews.it Sicurezza, Tiani (SIAP): “Sistema debole nel controllo fisico del territorio” Nella notte tra il 17 e il 18 aprile una banda armata irrompe nella villa del senatore Alberto Filippi, per una rapina dai risvolti violenti. Non un episodio isolato, ma che riapre interrogativi s facebook Rapina in casa di Zaniolo, lui si sfoga sui social «Codardi! Se mi chiedevate due borsette ve le avrei regalate» x.com