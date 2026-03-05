Roma | rapina turisti a Termini armato di coltello arrestato
Un uomo armato di coltello ha avvicinato due turisti tedeschi vicino alla stazione Termini di Roma mentre tornavano in hotel durante la notte. Approfittando dell’oscurità, ha tentato di rapinarli. La polizia è intervenuta e ha arrestato il sospetto. L’episodio si è verificato nelle vicinanze di uno dei punti più frequentati della città.
Due turisti tedeschi minacciati da un uomo armato di coltello a Roma. Arrestato un 38enne con precedenti penali. Armato di coltello e approfittando dell’oscurità della notte, un uomo si è avvicinato a due turisti tedeschi che stavano facendo rientro nel loro albergo, situato nelle vicinanze della stazione Termini di Roma. Cogliendoli di sorpresa, li ha minacciati e ha intimato loro di consegnargli soldi e oggetti di valore. Dopo aver ottenuto 70 euro, il malvivente è fuggito. Tuttavia, l’uomo, un 38enne italiano, è stato rintracciato dalla polizia in via Cavour e successivamente arrestato. Le indagini sono state condotte dagli agenti del commissariato Viminale, i quali, a seguito di accurati accertamenti, hanno scoperto che l’individuo aveva diversi precedenti penali a suo carico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
