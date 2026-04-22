Finti carabinieri rubano l' oro a un 80enne | intercettati e arrestati sull' A4 al casello di Novara Est

Due uomini hanno tentato di rapinare un anziano fingendosi carabinieri. Dopo aver sottratto un oro dall'abitazione dell'80enne, sono stati intercettati e fermati mentre viaggiavano sull'autostrada A4, presso il casello di Novara Est. Le forze dell'ordine hanno arrestato i due soggetti, che avevano agito con l'intento di commettere una truffa ai danni del pensionato.

Fingono di essere carabinieri per truffare un anziano e scappare con l'oro, ma vengono intercettati e arrestati sull'A4 a Novara. In manette sono finiti due giovani di 21 e 18 anni, residenti in provincia di Frosinone, accusati di truffa pluriaggravata.La truffa e il finto maresciallo dei.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Paura sull’autostrada A4: sassi contro i veicoli vicino a Novara EstABBONATI A DAYITALIANEWS Attacco con pietre nel pomeriggio di martedì Momenti di forte tensione si sono vissuti nel pomeriggio di martedì 10 marzo... Leggi anche: Finti carabinieri rubano oro e due pistole Contenuti di approfondimento Finti carabinieri rubano oro e due pistoleRimini, 4 febbraio 2026 – Stesso modus operandi, diverso bottino. Questa volta, la truffa del finto carabiniere in cui lunedì pomeriggio, intorno alle 14, è caduta una 74enne di Bellaria Igea Marina ... ilrestodelcarlino.it Rubano oro, gioielli e la fede del marito defunto: truffata da finti carabinieriLe avevano rubato tutto, anche i ricordi ai quali era più legata, come la fede del marito defunto. Vittima un'anziana di 98 anni, residente nel Lazio, che grazie alla sua denuncia è riuscita a far ... ilmattino.it