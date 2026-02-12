Truffano una 90enne livornese spacciandosi per finti carabinieri e si fanno consegnare un sacchetto pieno d' oro | arrestati

La polizia ha arrestato tre persone, tra cui un 50enne e due giovani poco più che ventenni, per aver truffato una donna di 90 anni a Livorno. I truffatori si sono spacciati per carabinieri e sono riusciti a farsi consegnare un sacchetto pieno d’oro, approfittando della sua età e della sua fiducia. La scena si è svolta in modo rapido, ma grazie alle indagini gli agenti sono riusciti a bloccare i responsabili e a restituire l’oro alla vittima.

Un ragazzo e una ragazza poco più che ventenni e un 50enne sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di aver truffato un'anziana e di essersi fatti consegnare tutto l'oro che aveva in casa. I tre sono stati fermati dalla polstrada di Orvieto vicino al casello autostradale e il loro atteggiamento nervoso ha fin da subito insospettito gli agenti. Durante la perquisizione della vettura, sui sedili posteriori è stato rinvenuto un sacchetto con numerosi monili in oro all'interno. Alla luce di quanto emerso, i giovani e l'uomo sono stati arrestati su disposizione della procura di Terni e nei loro confronti è successivamente scattato l'obbligo di dimora nei rispettivi luoghi di residenza.🔗 Leggi su Livornotoday.it

A Livorno, una donna di 90 anni è stata vittima di una truffa: le è stato fatto credere di aver causato un incidente e le sono stati sottratti 35 mila euro in oro e denaro contante.

Due persone originarie della Campania sono state arrestate e condannate per aver truffato una coppia di anziani a Zola Predosa, falsificando l'identità di carabinieri e sottraendo 20.

