Paura sull’autostrada A4 | sassi contro i veicoli vicino a Novara Est

Nel pomeriggio di martedì 10 marzo, sull’autostrada A4 vicino a Novara Est, alcuni veicoli sono stati colpiti da sassi lanciati contro di essi. L’episodio ha causato momenti di tensione tra i conducenti che si trovavano in transito in quel tratto. Nessuna informazione è stata diffusa sui responsabili dell’attacco o sui danni riportati dai mezzi coinvolti.

