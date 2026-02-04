Finti carabinieri rubano oro e due pistole

Due uomini si sono presentati questa mattina a Rimini fingendosi carabinieri. Hanno bussato alla porta di una casa e, con tono deciso, hanno chiesto di controllare gli oggetti in casa. Quando la proprietaria, una donna di 74 anni, ha aperto, sono entrati e hanno portato via due pistole e una quantità di oro. La vittima ha cercato di opporsi, ma i truffatori sono riusciti a scappare prima che arrivassero le forze dell’ordine. È il secondo caso in pochi giorni con lo stesso trucco, questa volta con un bottino

Rimini, 4 febbraio 2026 – Stesso modus operandi, diverso bottino. Questa volta, la truffa del finto carabiniere in cui lunedì pomeriggio, intorno alle 14, è caduta una 74enne di Bellaria Igea Marina non ha portato i malviventi a sottrarre solo gioielli d’oro e contanti per circa 500 euro. Durante l’ultimo colpo messo a segno da sconosciuti banditi che si spacciano per militari dell’Arma raggirando persone anziane in tutta la provincia, i malviventi sono riusciti a mettere le mani anche su due pistole (di cui una arma da poligono) che l’anziana custodiva nella propria abitazione a Bellaria Monte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Finti carabinieri rubano oro e due pistole Approfondimenti su Finti Carabinieri Finti carabinieri in azione: raggirano anziani e rubano l'oro. L'allarme di Ippoliti: "Avvistati al Pinocchio e a Candia" Forzano l'armadietto blindato e rubano due fucili, tre pistole e munizioni La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Finti Carabinieri Argomenti discussi: Si fingono carabinieri e le rubano tutti i gioielli in oro, la vittima è un uomo anziano; Falsi carabinieri si presentano a casa della vittima, oltre a contanti e gioielli spariscono anche due pistole; Allerta truffe a Valdilana: segnalazioni sui gruppi Facebook, cittadini invitano alla prudenza. Apre la porta di casa a finti Carabinieri: spariscono oro, soldi e due pistoleUna donna sulla settantina è caduta vittima di una truffa nel pomeriggio di ieri (lunedì 2 febbraio). La vittima del raggiro, residente a Bellaria Igea Marina, ha ricevuto la visita di un uomo e una d ... altarimini.it Bellaria. Anziana truffata da finti carabinieri: portati via contanti, gioielli e due pistoleSi presentano a casa di un’anziana fingendosi marescialli in borghese, poi le fanno credere che la sua auto è stata coinvolta in diversi incidenti e, ... corriereromagna.it Truffe agli anziani, nuovo raggiro: “Siamo i Carabinieri, le hanno clonato la targa”. Allerta anche nel Salento Nuova truffa agli anziani: finti Carabinieri parlano di targa clonata per farsi consegnare denaro e gioielli. L’allerta del Comando di Lecce e i consigli - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.