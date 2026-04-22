Fino a 3,7 milioni di nuovi ingressi nel mercato del lavoro entro il 2029 Le stime del CNEL

Secondo le stime del CNEL, nel periodo tra il 2025 e il 2029 si prevede l’ingresso di circa 3,3 a 3,7 milioni di nuovi lavoratori nel mercato del lavoro. Questi dati indicano una crescita significativa delle assunzioni nel prossimo quinquennio. Le previsioni si basano sulle proiezioni attuali e tengono conto delle dinamiche occupazionali in corso. La cifra rappresenta un incremento importante rispetto agli anni precedenti.

Il mercato del lavoro si prepara ad accogliere tra 3,279 e 3,721 milioni di nuovi lavoratori nel quinquennio 2025-2029. È quanto emerge dal XXVII Rapporto del Cnel sul mercato del lavoro e la contrattazione collettiva, approvato oggi dall'Assemblea dell'ente. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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