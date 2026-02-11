Il Sindaco Silvia Chiassai Martini nel Gruppo di lavoro del Cnel come esperta di comunità energetiche

La sindaca di Arezzo, Silvia Chiassai Martini, è stata chiamata a far parte di un gruppo di lavoro del CNEL. La sua nomina arriva in un momento in cui si parla molto di comunità energetiche e di come coinvolgere i cittadini nelle attività di produzione e consumo di energia. Chiassai Martini si occuperà di portare l’esperienza della sua città e contribuire alle decisioni nazionali in questo settore. La sua presenza nel gruppo di lavoro rappresenta un passo importante per il territorio toscano.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – Il Sindaco Silvia Chiassai Martini nel Gruppo di lavoro del CNEL come esperta di comunità energetiche. Si è ufficialmente insediato presso il CNEL il Gruppo di lavoro “Tenval” dedicato alle comunità energetiche rinnovabili. Un nuovo team, coordinato dal consigliere CNEL Paolo Pirani, che annovera tra gli esperti del settore il Sindaco di Montevarchi e Presidente della Fondazione CER Italia, Silvia Chiassai Martini, affiancata da Sergio Olivero (CONCERNET), Nicoletta Gozo (Osservatorio CER – ENEA), Lucio Brignoli (Presidente SINERGIA), Giorgio Nanni (LEGACOOP), Sergio Porcellini e Maria Adele Prosperoni (Confcooperative). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Sindaco Silvia Chiassai Martini nel Gruppo di lavoro del Cnel come esperta di comunità energetiche Approfondimenti su Silvia Chiassai Martini Questione Rsa, il sindaco Silvia Chiassai Martini risponde al Pd Il sindaco Silvia Chiassai Martini risponde alle critiche del Pd sulla gestione delle Rsa a Arezzo. Il Sindaco Silvia Chiassai Martini: “Il punto nascita di Montevarchi non si tocca” Il Sindaco Silvia Chiassai Martini ha ribadito con fermezza che il punto nascita di Montevarchi deve rimanere invariato. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Silvia Chiassai Martini Argomenti discussi: Punto nascita a rischio. Chiassai a Schillaci: La deroga è possibile; Punto nascita della Gruccia, il sindaco scrive al Ministro per la revisione del parere del CPNN; Punto nascita della Gruccia, il Sindaco di Montevarchi scrive al Ministro: Dati incompleti, serve revisione del parere; Montevarchi: la commemorazione del Giorno del Ricordo ai giardini dedicati ai Martiri dell’Istria. Punto nascita della Gruccia, il sindaco scrive al ministro per la revisione del parere del CPNNUn giudizio basato su dati errati e incompleti forniti da Asl e Regione Toscana. La deroga è possibile in base alle distanze olografiche e i tempi di percorrenza ... msn.com Punto nascita a rischio. Chiassai a Schillaci: La deroga è possibileLa lettera della sindaca al ministro per la revisione del parere Giudizio basato su dati incompleti forniti da Asl e Regione. lanazione.it Il Sindaco di Genova, Silvia Salis, in visita al cantiere dell’Hennebique di Vitali S.p.A. per vedere da vicino l’evoluzione del progetto e le attività attualmente in corso. L’incontro è stato un’occasione di confronto sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle pross - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.