Pensione a 70 anni e 8 milioni di over 50 al lavoro | la fotografia del mercato del lavoro in Italia dal rapporto Age-It

Oggi in Italia ci sono oltre 8 milioni di over 50 che lavorano, spesso in piccole e medie imprese senza strumenti adeguati per gestire la loro attività. Secondo il rapporto Age-It, nel 2067 l’età pensionabile salirà a 70 anni. La situazione attuale mostra un mercato del lavoro che cambia lentamente, con molti che continuano a lavorare più a lungo per mantenere il reddito.

Il rapporto Age-It stima la pensione a 70 anni nel 2067. Oggi 8,3 milioni di over 50 lavorano in PMI spesso prive di strumenti di gestione adeguati. La Silver Economy vale il 31% del PIL, ma le donne subiscono un gap pensionistico del 35,7% a causa del lavoro di cura non retribuito. Settant’anni. È l’orizzonte temporale indicato dalle proiezioni del Policy Brief “Age-It“, coordinato dall’Università Cattolica, per l’uscita dal mercato del lavoro nel 2067. Una prospettiva che riguarda il futuro, ma che si innesta su un presente dove la forza lavoro ha già un’età media elevata: gli occupati tra i 50 e i 64 anni sono 8,3 milioni.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Secondo il rapporto di Sviluppo Lavoro Italia, la situazione occupazionale mostra segnali di miglioramento, con un aumento delle famiglie con almeno un lavoratore e una riduzione di quelle senza occupazione.

