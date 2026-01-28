Napoli latitante si nascondeva nel cassone del letto | i carabinieri lo scoprono e lo arrestano

I carabinieri di Napoli hanno arrestato un uomo di 54 anni che si nascondeva nel cassone del letto. L’uomo, ricercato per un ordine di carcerazione di 4 anni e 3 mesi, aveva cercato di sfuggire alla cattura trovando rifugio in un luogo insolito. Ma il suo nascondiglio non è durato a lungo: i militari lo hanno scoperto e portato via.

Sorpreso a nascondersi nel cassone del letto. Per sfuggire a un ordine di carcerazione che lo costringe a 4 anni e 3 mesi di reclusione, un 54enne ha improvvisato un insolito nascondiglio che però non lo ha salvato dalla galera. La storia inizia il 21 gennaio scorso quando, emesso l'ordine di carcerazione, i carabinieri della stazione di Borgoloreto (Napoli) lo sono andati a cercare a casa. Ma di lui nessuna traccia. I militari non si sono arresi nelle ricerche e ieri sera hanno scoperto che si sarebbe potuto nascondere nell’appartamento di un conoscente, nel quartiere San Lorenzo. Perquisite tutte le stanze, del 54enne ancora neanche l’ombra. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

