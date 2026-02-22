Finto carabiniere rapina due anziani Ma gli agenti di Polizia lo arrestano

Un uomo di 43 anni ha tentato di rapinare due anziani fingendosi un carabiniere, ma gli agenti di Faenza sono intervenuti rapidamente e lo hanno arrestato. La rapina è avvenuta nel tentativo di estorcere soldi agli anziani, che si sono subito rivolti alla polizia. La pronta azione delle forze dell’ordine ha impedito che la situazione degenerasse e ha recuperato la refurtiva. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo e il ritorno dei beni ai proprietari.

Due anziani sono caduti nella trappola di un truffatore senza scrupoli ma, grazie alla pronta risposta degli agenti del Commissariato di Polizia di Faenza, l'uomo, un 43enne italiano, è stato arrestato con la refurtiva che è stata poi riconsegnata ai legittimi proprietari. La scena, raccontata dalle vittime durante la denuncia agli agenti del Commissariato di Faenza, è purtroppo quella sempre più ricorrente della truffa del 'finto carabiniere'. I coniugi avevano ricevuto sull'utenza domestica una telefonata nella quale l'interlocutore, che si presentava come "un maresciallo dell'Arma dei carabinieri", aveva spiegato che avrebbe inviato di lì a poco nella loro abitazione "un appuntato" per effettuare un controllo sui gioielli dei coniugi per finalità di indagine.