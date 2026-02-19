Fermato per un controllo trovato con cocaina hashish marijuana e contanti | arrestato 33enne

Da genovatoday.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 33 anni è stato arrestato alle prime ore del mattino a Pegli, dopo essere stato fermato durante un controllo di routine. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato con lui cocaina, hashish, marijuana e una discreta somma di denaro contante. La droga e i soldi sono stati sequestrati, mentre il 33enne è stato portato in caserma. L’uomo non ha opposto resistenza e ora si trova in attesa di essere processato. Il suo arresto fa parte di un’operazione contro lo spaccio nella zona.

Un italiano di 33 anni è finito in manette dopo essere stato fermato intorno alle 3 del mattino a Pegli da una pattuglia dei carabinieri. I militari hanno notato l’uomo in compagnia di una donna per strada. Insospettiti dall’atteggiamento li hanno fermati e perquisiti, trovando addosso all’uomo 100 grammi di cocaina, suddivisa in dosi. Le perquisizioni dei carabinieri si sono così spostate nell’abitazione del 33enne, dove sono stati ritrovati e sequestrati 70 grammi di cocaina in polvere, 80 grammi di cocaina in cristalli, quasi 2 chili di hashish suddivisi in 20 panetti, 700 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, nonché circa 5.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Napoli Vasto, fermato con hashish, marijuana, crack e cocaina: 35enne arrestatoLa Polizia di Napoli ha arrestato un uomo di 35 anni trovato in possesso di droga sia in strada che in casa.

Leggi anche: Cecina | Fermato con cocaina, hashish e 15mila euro in contanti: 42enne arrestato

Scoperta immensa piantagione di marijuana nel palermitano, arrestato un pensionato

Video Scoperta immensa piantagione di marijuana nel palermitano, arrestato un pensionato
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Fermato per un controllo, in borsa nascondeva una pistola carica rubata: 29enne bloccato e arrestato dopo la perquisizione di un furgone; Fermato per un controllo, aveva in auto 440 mila euro in contanti; Fermato per un controllo minaccia gli agenti con una pietra e poi devasta l’auto della polizia locale: denunciato; Fermato per un controllo dei carabinieri, pusher cerca di ingoiare dosi di cocaina.

Fermato per un controllo, trovato con cocaina, hashish, marijuana e contanti: arrestato 33enneNell'abitazione dell'uomo c'erano anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi ... genovatoday.it

Nervoso alla guida viene fermato per un controllo: in auto nascondeva cocaina e soldi, arrestato 44enneSQUINZANO (Lecce) - In giro per le strade di Squinzano alla vista dei militari tradisce un insolito nervosismo e viene fermato per un controllo che consente ... corrieresalentino.it