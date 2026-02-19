Fermato per un controllo trovato con cocaina hashish marijuana e contanti | arrestato 33enne
Un uomo di 33 anni è stato arrestato alle prime ore del mattino a Pegli, dopo essere stato fermato durante un controllo di routine. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato con lui cocaina, hashish, marijuana e una discreta somma di denaro contante. La droga e i soldi sono stati sequestrati, mentre il 33enne è stato portato in caserma. L’uomo non ha opposto resistenza e ora si trova in attesa di essere processato. Il suo arresto fa parte di un’operazione contro lo spaccio nella zona.
Un italiano di 33 anni è finito in manette dopo essere stato fermato intorno alle 3 del mattino a Pegli da una pattuglia dei carabinieri. I militari hanno notato l’uomo in compagnia di una donna per strada. Insospettiti dall’atteggiamento li hanno fermati e perquisiti, trovando addosso all’uomo 100 grammi di cocaina, suddivisa in dosi. Le perquisizioni dei carabinieri si sono così spostate nell’abitazione del 33enne, dove sono stati ritrovati e sequestrati 70 grammi di cocaina in polvere, 80 grammi di cocaina in cristalli, quasi 2 chili di hashish suddivisi in 20 panetti, 700 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, nonché circa 5.🔗 Leggi su Genovatoday.it
