Finge di essere armato e costringe automobilista a consegnargli i soldi e offrirgli un passaggio

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri a Casal di Principe dopo aver fingere di essere armato e costretto un automobilista a consegnargli 15 euro e a offrirgli un passaggio. Il fatto è avvenuto in strada, e il sospetto è stato fermato durante un controllo. L'uomo è stato portato in caserma e ora si trova in attesa di ulteriori provvedimenti.

Finge di essere armato e costringe un automobilista a consegnargli 15 euro e dargli un passaggio. Per questo un 39enne di Castel Volturno è stato arrestato dai carabinieri a Casal di Principe.Secondo quanto ricostruito dai militari della locale sezione radiomobile, l’uomo, già sottoposto alla.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Napoli, aggredisce la compagna e la costringe a consegnargli denaro: arrestato 41enneL’intervento è stato effettuato dagli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, impegnati nel servizio di controllo del territorio. Finge di essere “padre Gabriele” per truffare e chiedere soldi a un parroco del Varesotto: 51enne arrestatoUn uomo di 51 anni, pluripregiudicato, ha finto di essere "padre Gabriele" per chiedere oltre 500 euro a un parroco di Arcisate (Varese) e truffarlo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lite in casa a Parabiago, lui finge un malore: intervento di ambulanza e carabinieri; Rompe la finestra ed entra nella casa della vicina con un coltello: 31enne ricoverato in psichiatria; Mondragone, ferisce i carabinieri con una pala e viene bloccato con taser: arrestato 37enne; Pier Luigi Striuli, derubato dall'uomo che stava aiutando: gli offre una fetta di pizza, l'altro gli ruba il portafoglio e scappa. Casal di Principe, finge di essere armato e rapina un giovane: arrestatoCasal di Principe (Caserta) - Si avvicina a un’auto simulando di avere un’arma, minaccia il conducente e si fa consegnare denaro e un passaggio. La fuga dura ... pupia.tv Bergamo. Finge di essere carabiniere e deruba un’anziana. Arrestato in flagranza(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 11 aprile 2026 – I Carabinieri della Compagnia di Bergamo, nell’ambito di un mirato servizio di contrasto alle truffe in danno di persone anziane, hanno tratto in arresto ... mi-lorenteggio.com Meloni finge di prendere le distanze, ma in Europa protegge gli accordi con Israele. Dice pace, ma sostiene chi alimenta la guerra. Ipocrisia pura. - facebook.com facebook