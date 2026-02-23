Napoli aggredisce la compagna e la costringe a consegnargli denaro | arrestato 41enne

Un uomo di 41 anni di Napoli ha picchiato la compagna e l’ha costretta a prelevare denaro, motivo per cui è stato fermato dalla polizia nella notte. La donna ha subito le aggressioni e ha consegnato i soldi sotto minaccia. L’indagato ha precedenti di polizia e ora si trova in custodia. Gli agenti hanno trovato le prove dell’episodio nel suo appartamento. La vicenda si è svolta nel cuore della città.

L’intervento è stato effettuato dagli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, impegnati nel servizio di controllo del territorio. Su disposizione della Centrale Operativa, i poliziotti sono intervenuti per la segnalazione di una lite in ambito familiare. Giunti tempestivamente sul posto, gli agenti sono stati avvicinati da una donna visibilmente scossa, che ha raccontato di essere stata poco prima aggredita dal proprio compagno. Secondo quanto riferito, l’uomo l’avrebbe prima insultata e minacciata per motivi economici, per poi passare alle vie di fatto. La vittima avrebbe inoltre dichiarato di essere stata costretta dal 41enne a prelevare una somma di denaro e a consegnargliela, configurando così anche il reato di estorsione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Picchia la compagna e la costringe a prelevare dei soldi: arrestato

Napoli: polizia esegue un’ordinanza cautelare nei confronti di sette persone

