Furti in tutta la Brianza | 41enne accusato di 21 colpi

Nella zona della Brianza, un uomo di 41 anni è stato accusato di aver commesso 21 furti in diversi mesi. Le indagini hanno portato al suo coinvolgimento in vari episodi che hanno riguardato aziende e negozi della zona. Le autorità hanno raccolto prove che collegano l’uomo a questi reati, e ora si attende il procedimento legale. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Sono 21 i furti che nel giro di pochi mesi sarebbe riuscito a mettere insieme in numerose aziende ed esercizi commerciali della Brianza. Anche con l'aiuto di un complice. È il risultato dell'articolata attività investigativa condotta nei giorni scorsi dei carabinieri del Nucleo operativo.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Commette nove furti in giro per la Brianza: arrestato un 41enneSeregno (Monza), 9 aprile 2026 – Tra febbraio e marzo si è reso protagonista di ben nove furti a danno di esercizi commerciali e aziende di Seregno,... Furti a raffica tra Parma e provincia: arrestato 27enne accusato di 13 colpiUn presunto raid di furti messo a segno nell’arco di oltre due anni tra Parma e provincia si è concluso con un arresto. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La banda dei romani invisibili: per 10 anni hanno beffato la Spagna con colpi da mezzo milione; Farmacie nel mirino dei ladri: raffica di furti in tutta la zona; Dall'Italia alla Spagna per i furti di gioielli: 4 arresti; Torino, scia di furti d'auto: nel mirino il deposito Gerbido e i concessionari. Razziavano gioielli nei negozi in tutta la Spagna, ma il covo era a Roma: quattro ladri catturati dalla poliziaIn una decina di anni la banda ha messo a segno furti per un bottino di oltre mezzo milione di euro. Ai quattro vengono contestati almeno 21 episodi di furti. La collaborazione fra polizia italiana e ... roma.corriere.it Como, quattro fermi di indiziato di delitto per furti accertati in tutta la LombardiaUna volta deciso l’obiettivo, tre indagati scendevano dal veicolo forzavano porte o finestre per introdursi nelle abitazioni. Il quarto faceva da palo ... varesenews.it Tre arresti all’aeroporto di Pisa per furti al duty free: sequestrati profumi di lusso per migliaia di euro. Indagini in corso https://www.gonews.it/p=1358494 - facebook.com facebook Furti di profumi al duty free dell’aeroporto di Pisa: arrestati con 4.500 euro di articoli / VIDEO x.com