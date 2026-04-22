Una nuova tecnologia giapponese permette di visualizzare ogni movimento della scherma in tempo reale, trasformando l’esperienza di guardare le gare. Con strumenti avanzati, gli spettatori potranno seguire ogni dettaglio, rendendo più chiara la dinamica delle azioni sul campo. Questa innovazione si prepara a cambiare il modo di seguire le competizioni di scherma, portando un’attenzione maggiore ai singoli movimenti degli atleti.

Guardare la scherma in televisione sta per diventare un’esperienza completamente diversa. A partire dal 25 aprile 2026, con il debutto alla World Fencing League nella tappa di Los Angeles, un nuovo sistema di visualizzazione rivoluziona la fruizione di uno degli sport più veloci e tradizionalmente meno accessibili al grande pubblico. L’azienda giapponese Rhizomatiks, in collaborazione con Dentsu Lab Tokyo e sotto la guida di Daito Manabe, ha sviluppato il Fencing Visualized Project, un sistema basato su intelligenza artificiale e realtà aumentata che cattura il movimento della punta della lama senza l’ausilio di marcatori fisici e lo riproduce come traiettorie dinamiche in tempo reale.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Finalmente capisci la scherma: la tecnologia giapponese che svela ogni movimento in tempo reale

Notizie correlate

Google Messaggi svela dove sei in tempo reale: la funzione che mancava su AndroidGoogle Messaggi compie un passo decisivo verso la completezza, introducendo una funzione che molti utenti Android attendevano da tempo: la...

Google svela Genie: intelligenza artificiale che modella ambienti digitali in tempo realeGoogle ha presentato Project Genie, un progetto sperimentale che sfrutta l’intelligenza artificiale per generare mondi virtuali complessi,...