Google Messaggi svela dove sei in tempo reale | la funzione che mancava su Android

Google Messaggi ha annunciato l’introduzione di una funzione che permette di condividere la propria posizione in tempo reale all’interno delle chat Android. La novità consente agli utenti di mostrare continuamente dove si trovano, rendendo più immediata la comunicazione e la condivisione di informazioni pratiche. La funzione è stata integrata nell’app di messaggistica e sarà disponibile a breve per gli utenti Android.

Google Messaggi compie un passo decisivo verso la completezza, introducendo una funzione che molti utenti Android attendevano da tempo: la condivisione della posizione in tempo reale direttamente nelle conversazioni. Non più semplici pin statici su una mappa, ma la possibilità concreta di seguire gli spostamenti di amici, familiari o colleghi mentre avvengono, rendendo finalmente più semplice coordinarsi durante appuntamenti, eventi affollati o viaggi in luoghi poco familiari. La novità sta iniziando a fare la sua comparsa nelle versioni più recenti dell'app, con un rilascio graduale che coinvolge attualmente alcuni utenti del canale beta.