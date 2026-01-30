Google ha annunciato il lancio di Project Genie, un nuovo sistema di intelligenza artificiale capace di creare ambienti digitali complessi in pochi secondi. La tecnologia permette di modellare mondi virtuali in tempo reale, offrendo nuove possibilità a sviluppatori e creatori di contenuti. Per ora si tratta di un progetto sperimentale, ma le potenzialità sono evidenti.

Google ha presentato Project Genie, un progetto sperimentale che sfrutta l’intelligenza artificiale per generare mondi virtuali complessi, interattivi e in tempo reale. Il lancio ufficiale è avvenuto il 29 gennaio 2026, con accesso iniziale riservato agli utenti statunitensi che abbiano sottoscritto l’abbonamento premium Google AI Ultra, al costo di 250 dollari al mese. L’obiettivo principale è trasformare la creazione di ambienti digitali da un processo artigianale e lento in un’esperienza immediata, intuitiva e altamente personalizzabile. Il sistema si basa su tre pilastri tecnologici fondamentali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Google svela Genie: intelligenza artificiale che modella ambienti digitali in tempo reale

Approfondimenti su Google Genie

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Google Genie

Google ci fa creare mondi con Project GenieGoogle apre Project Genie agli utenti AI Ultra: mondi interattivi generati con Genie 3, tra esplorazione, remix e world sketching. techprincess.it

Prompt injection: Gemini svela dati di Google Calendar - facebook.com facebook

Dal #CES2026 di Las Vegas alla corsa alla Luna: apriamo l'anno tech con Gianfranco Giardina e Luigi Bignami. In esclusiva, Sergio Boixo ( @Google) svela i tempi del Quantum Computing commerciale. Le Digital News di Enrico Pagliarini. Ascolta qu x.com