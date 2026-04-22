Il 24 aprile alle 18 si svolgerà un evento al Circolo della Stampa di Corso Vittorio Emanuele dedicato a Luigi Anzalone e alla sua ultima pubblicazione, Il Matriarcato e la Ragione Ospitale. L’incontro, che si concentra sulla relazione tra filosofia e impegno civile, sarà un’occasione per approfondire i temi trattati nel libro e rendere omaggio ai Cacciatore. La partecipazione è aperta al pubblico.

Il 24 aprile alle ore 18, presso il Circolo della Stampa in Corso Vittorio Emanuele, si terrà un incontro dedicato all’ultima opera di Luigi Anzalone, intitolata Il Matriarcato e la Ragione Ospitale. L’evento mira a celebrare la memoria filosofica di Giuseppe Cacciatore e del figlio Fortunato, due figure che hanno segnato profondamente il culturale del territorio attraverso lo studio del pensiero e la partecipazione civile. La discussione sarà coordinata dal dottore Aldo D’Andrea. Tra i relatori principali figurano il preside e professore Giovanni Sasso e il professore Franco Festa, incaricati di esaminare le basi teoriche e le implicazioni del volume.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Filosofia e impegno civile: il tributo ai Cacciatore con Anzalone

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