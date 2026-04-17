Ibrahimovic vestito da cacciatore e coperto di sangue | il volantino creato con l’AI

Un’immagine che ritrae Zlatan Ibrahimovic in abiti da cacciatore, con il volto e le mani insanguinate, mentre si trova accanto a un cervo ormai abbattuto, è circolata online. L’immagine, creata con un’intelligenza artificiale, mostra il calciatore in un contesto che richiede attenzione, poiché rappresenta una scena di caccia. Il volantino ha suscitato discussioni sui contenuti visivi generati digitalmente e sulla loro diffusione.

Zlatan Ibrahimovic vestito da cacciatore, sporco di sangue e con un cervo a terra appena freddato dai colpi di fucile. È il volantino (creato con l’intelligenza artificiale) comparso davanti allo stadio Bentegodi di Verona, giovedì pomeriggio.Il volantinoLo hanno appeso i militanti di Movimento.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: "Stile, leggerezza e 70 ore per le sole decorazioni. Così ho creato il vestito di Malinin" «Wanted» e la scritta «criminale di guerra» che gronda sangue: l’ignobile volantino contro Marco CarraiLa scritta «wanted», il primo piano con lo sfondo della bandiera di Israele e la scritta «criminale di guerra» su un banner che simula il sangue che... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Ibrahimovic vestito da cacciatore e coperto di sangue: il volantino (creato con l’AI); Centopercentoanimalisti in azione al Bentegodi contro Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic vestito da cacciatore e coperto di sangue: il volantino (creato con l’AI)Una critica all'attività venatoria dell'ex calciatore e dirigente del Milan: Ha comperato vasti terreni, addirittura un'isola nel Baltico, dove tiene animali da ammazzare assieme ai suoi amici ... milanotoday.it