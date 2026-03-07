The Niro e il ritorno con l' album La Nascita | tra interiorità e impegno civile

Un nuovo album intitolato “La Nascita” è stato presentato, firmato dal gruppo musicale che ha già riscosso attenzione per il suo stile. Il disco si distingue per il suo approccio, unendo temi di attualità storica a riflessioni personali e intime. La produzione musicale si concentra su un racconto che attraversa il pubblico e il privato, cercando di trasmettere un messaggio di speranza.

Un concept album che movendosi tra pubblico e privato ritrae tanto la complessa attualità storica quanto una realtà intima conflittuale, alla ricerca di nuova speranza. A tre anni da “Un mondo perfetto”, il cantautore Davide Combusti in arte The Niro, alfiere dell’indie-rock italiano, torna col disco “La Nascita”, disponibile in vinile e digitale per Esordisco e AudioGlobe. Un lavoro che dall’interiorità personale va ad abbracciare sollecitazioni collettive di cui l’artista, attualmente in tour, è anche produttore. “La Nascita” propone temi personali e sociali, narrando conflitti privati ed esterni con una scrittura che alterna italiano e inglese. 🔗 Leggi su Feedpress.me

