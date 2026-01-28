Il Tar ha respinto il ricorso presentato contro le date del referendum sulla giustizia. La richiesta di spostare o annullare le votazioni del 22 e 23 marzo è stata giudicata non fondata. Ora la parola passa alla Cassazione, che dovrà decidere sul caso.

Respinto dal Tar del Lazio il ricorso sulle date del referendum della giustizia. I giudici del tribunale amministrativo hanno rigettato la richiesta del comitato di 15 giuristi che, forti delle 500mila firme raccolte a sostegno di un nuovo quesito referendario, chiedevano la sospensione e l’annullamento del voto in programma il 22 e il 23 marzo, come deciso dal Governo. Il ricorso respinto dal Tar Con la sentenza n.1694, la seconda sezione bis del Tar del Lazio ha ritenuto “destituita di fondamento” l’impugnazione del decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026, che fissava le date del referendum sulla giustizia stabilite dalla delibera del Cdm del 12 gennaio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ricorso "non fondato" sul referendum sulla giustizia, Tar boccia richiesta e conferma il voto il 22 e 23 marzo

Approfondimenti su referendum giustizia

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dei promotori del referendum sulla giustizia, confermando le date del voto il 22 e 23 marzo 2026.

Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione immediata della delibera del Consiglio dei ministri, che ha stabilito il voto sul referendum sulla giustizia nelle date del 22 e 23 marzo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su referendum giustizia

Argomenti discussi: Imposta di soggiorno, la giurisdizione è tributaria; Ricorso inammissibile patteggiamento: la Cassazione; Ricorso inammissibile: i limiti del giudizio in Cassazione; Ricorso in Cassazione: i limiti al riesame dei fatti.

VIRTUS TRAPANI, LE MOTIVAZIONI DEL RICORSO Considerazioni del club trapanese dopo i gravissimi fatti di Palermo: ecco la nota La società Automondo Virtus Trapani, in riferimento ai fatti di cronaca verificatisi durante la gara di sabato sul parquet del C - facebook.com facebook