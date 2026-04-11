Filler permanenti | quando toglierli? Parla Daniel Cassuto il chirurgo che li studia da 20 anni

Un chirurgo con due decenni di esperienza nel trattamento dei filler permanenti spiega quando è necessario rimuoverli. Durante un’intervista, ha condiviso dettagli sui casi complessi e ha parlato anche di acido utilizzato nei trattamenti estetici. La discussione si focalizza sui momenti in cui l’intervento di rimozione diventa indispensabile e sulle tecniche impiegate per risolvere le complicazioni.

Labbra indurite, zigomi gonfi, granulomi che compaiono a distanza di anni dalla punturina. Ci sono migliaia di persone in giro con del silicone nel viso iniettato anni fa, spesso da medici che non avrebbero dovuto farlo. Daniel Cassuto, chirurgo plastico, attivo tra Gerusalemme e Milano, è considerato il riferimento internazionale per chi deve affrontare questo problema: circa vent'anni fa ha messo a punto una tecnica laser minimamente invasiva per estrarre il materiale senza cicatrici e senza ricovero, oggi replicata in tutto il mondo. Più di recente ha aggiunto una scoperta che cambia la prospettiva per molte pazienti: in diversi casi, dice, potrebbe anche non servire estrarre più il filler problematico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Filler permanenti: quando toglierli? Parla Daniel Cassuto, il chirurgo che li studia da 20 anni Leggi anche: Si può rimuovere il filler? Un chirurgo estetico chiarisce in quali casi è possibile e come fare “Vi racconto l’odissea dei danneggiati da vaccino anti-Covid”. Parla il legale che li difende“Ottenere un risarcimento è una corsa a ostacoli finalizzata a disincentivare dal denunciare i danni che si sono subiti”.