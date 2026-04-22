Filippo Caccamo Atalanta-Lazio e letture | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia si svolgono diversi eventi tra cui una partita di calcio tra Atalanta e Lazio allo stadio locale, incontri con autori alla Fiera dei Librai e una rappresentazione teatrale con Filippo Caccamo al Teatro Donizetti. Inoltre, ci sono iniziative come letture, giochi di scacchi e burraco a Gorlago, e il tradizionale falò a Fiorano al Serio in occasione della festa del patrono San Giorgio.

Vito Mancuso e altri autori alla Fiera dei Librai, Filippo Caccamo al Teatro Donizetti, la partita di calcio fra Atalanta e Lazio allo Stadio di Bergamo, letture, scacchi e burraco a Gorlago, il tradizionale falò a Fiorano al Serio per la festa del patrono San Giorgio e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 22 aprile. Ecco gli appuntamenti BERGAMO Sino al 2 giugno Accademia Carrara presenta “Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna”, la più ampia e completa mostra mai dedicata alla storia dei tarocchi, a cura di Paolo Plebani. Un progetto atteso da tempo: dopo oltre un secolo vengono riunite le 74 carte del Mazzo Colleoni, il più completo al mondo tra quelli antichi, oggi conservate tra l’Accademia Carrara di Bergamo, The Morgan Library & Museum di New York e una collezione privata.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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