L'incontro tra Atalanta e Borussia Dortmund ha attirato molte persone a Bergamo, dopo che la squadra bergamasca ha ottenuto un risultato importante nella partita di andata. La serata offre anche spettacoli teatrali e iniziative culturali, come “Il caso Jekyll” al Teatro Donizetti e un evento dedicato alla psicologia al Conca Verde. Tante opzioni per chi vuole trascorrere una serata tra sport, arte e cultura nella provincia. La città si prepara a vivere un appuntamento ricco di eventi.

La partita di calcio tra Atalanta e Borussia Dortmund per il ritorno dei playoff di Champions allo Stadio di Bergamo, lo spettacolo “Il caso Jekyll” al Teatro Donizetti, Cinema e Psicologia al Conca Verde, letture e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 25 febbraio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Stasera alle 16.45 alla biblioteca di Valtesse a Bergamo si terrà l’iniziativa “Ci incontriamo in un libro?”. Letture e narrazioni per bambine e bambini dai 3 agli 8 anni. La partecipazione è libera e gratuita. Attività condotte dal personale delle biblioteche e di “Eda Servizi”, da Alice Centurelli e in collaborazione con “Il Circolo dei Narratori” di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il caso Jekyll, Gamec e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaIl teatro Donizetti presenta “Il caso Jekyll” dopo un incidente che ha coinvolto un attore, suscitando attenzione tra il pubblico.

Lella Costa, Ricordo, libri e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaQuesta sera a Bergamo e dintorni ci sono diverse iniziative.

Temi più discussi: Percassi spiega perché è saltato il pranzo Uefa tra Atalanta e Dortmund; È troppo grave quanto successo con Samuele Inacio. Ci è stato strappato via dal Borussia: la…; Atalanta-Borussia, Il caso Jekyll e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provincia; Atalanta, Percassi furioso con il Borussia: Ci ha mancati di rispetto. È molto grave. Il motivo.

Atalanta-Borussia, Il caso Jekyll e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaLa partita di calcio tra Atalanta e Borussia Dortmund per il ritorno dei playoff di Champions allo Stadio di Bergamo, lo spettacolo Il caso Jekyll al Teatro Donizetti, Cinema e Psicologia al Conca ... bergamonews.it

LIVE Atalanta-Borussia Dortmund, Champions League calcio in DIRETTA: serve una rimonta storicaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale della gara di ritorno dei playoff di ... oasport.it

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Atalanta- #BorussiaDortmund x.com

Atalanta Borussia Dortmund Le parole di Palladino - facebook.com facebook