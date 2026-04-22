Pierpaolo Filippelli è stato indicato dalla Quinta Commissione del Csm come nuovo procuratore di Campobasso, in sostituzione di Nicola D’Angelo. Ora si attende l’approvazione definitiva del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura per confermare la nomina. La decisione riguarda esclusivamente la carica di procuratore e non comporta altre modifiche nell’organizzazione dell’ufficio giudiziario.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà Pierpaolo Filippelli il nuovo procuratore di Campobasso. Il suo nome è l’unico indicato dalla Quinta Commissione del Csm e si attende ora l’investitura ufficiale da parte del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. Filippelli prenderà il posto di Nicola D’Angelo che da qualche settimana è stato nominato procuratore di Benevento. Filippelli, 57 anni, è procuratore aggiunto della Repubblica a Napoli e ha una lunga esperienza nel contrasto alla criminalità organizzata. Ha lavorato anche nella Direzione Distrettuale Antimafia e come procuratore aggiunto presso la Procura di Torre Annunziata. L'articolo proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Filippelli verso la guida della Procura di Campobasso: sostituirà Nicola D’Angelo

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