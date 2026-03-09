La sciatrice della Val di Fassa conquista il SuperG femminile per ipovedenti insieme alla sua guida Nicola Cotti Cottini

Una sciatrice della Val di Fassa ha vinto il SuperG femminile per ipovedenti accompagnata dalla sua guida Nicola Cotti Cottini. La donna ha affrontato la gara senza poter vedere chiaramente, descrivendo il mondo come sfocato e ristretto, come se lo si guardasse attraverso una cannuccia di succo di frutta. La competizione si è svolta con la partecipazione di atleti con disabilità visive e le rispettive guide.

V edere il mondo sfocato e piccolo, come se dovessimo «osservarlo attraverso una cannuccia di un succo di frutta» potrebbe sembrare un limite per molti sport, soprattutto per lo sci: troppo pericoloso, difficile, quasi impossibile. Non per Chiara Mazzel. Alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, l’azzurra – portabandiera dell’Italia nella cerimonia inaugurale dei Giochi – ha conquistato la medaglia d’oro nel SuperG della categoria vision impaired (ipovedenti), regalando all’Italia uno dei momenti più emozionanti sulla pista Olympia delle Tofane. Per la sciatrice della Val di Fassa (Trentino) si tratta della seconda medaglia ai Giochi, dopo l’argento ottenuto nella discesa libera pochi giorni prima. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La sciatrice della Val di Fassa conquista il SuperG femminile per ipovedenti insieme alla sua guida Nicola Cotti Cottini Articoli correlati Leggi anche: Curtoni vince il SuperG in Val di Fassa, Zenere terza Leggi anche: Sci Alpino oggi in TV, dove vedere la discesa femminile della Val di Fassa: orari e programma Super G femminile, il commento di Sofia Goggia | Milano-Cortina 2026 Contenuti e approfondimenti su La sciatrice della Val di Fassa... Temi più discussi: Sci, Coppa del Mondo femminile: la discesa Val di Fassa, incredibile bis di Laura Pirovano; Sci: Laura Pirovano, doppietta storica in Val di Fassa; Laura Pirovano e il sogno (realizzato) in val di Fassa: Sono al settimo cielo, oggi è tutto magnifico; Con i due successi di Pirovano in Val di Fassa il Trentino festeggia l’ottava vittoria in Coppa del Mondo. Classifica Super Gigante femminile Val di Fassa 2026: vince Curtoni con Zenere sul podioSettimo super-g della stagione per la Coppa del mondo di sci alpino femminile sulle nevi della Val di Fassa. Sulla pista La VoLata ... discoveryalps.it Sci: Elena Curtoni trionfa nel SuperG in Val di Fassa, il ritorno a tutto pesto della genovese in Coppa del MondoL’atleta ha dovuto affrontare l’anno scorso un grave infortunio che aveva messo a dura prova il suo percorso agonistico ... telenord.it Ha fatto sognare tutta l’Italia in Val di Fassa con una doppietta in discesa indimenticabile. I due trionfi di Lolli Pirovano, i suoi primi podi in carriera in Coppa del Mondo di sci alpino, meritano assolutamente la nostra cover della settimana! #ItaliaTeam FIS - facebook.com facebook RT @ItaliaTeam_it: LA VAL DI FASSA È NOSTRA 6 marzo: Pirovano vince la prima discesa. 7 marzo: Pirovano vince la seconda discesa. 8 mar… x.com