Teatro dal 25 aprile al 17 maggio in scena al Tram Opera Zombi

Dal 25 aprile al 17 maggio, al Teatro Tram si tiene la nuova produzione intitolata “Opera Zombi”. La rappresentazione, creata in collaborazione tra il Tram e il Teatro dell’Osso, sarà visibile presso il teatro situato in via Port’Alba. La messa in scena si inserisce nel calendario delle attività artistiche dell’istituzione teatrale, offrendo agli spettatori un’esperienza che combina elementi di teatro e performance.

‘ Opera Zombi, nuova produzione Tram e Teatro dell’Osso, sarà in scena presso il Teatro Tram (via Port’Alba n.30) a Napoli dal 25 aprile al 17 maggio. In un’atmosfera sospesa tra il tragico e il comico, lo spettacolo racconta le vicende de Il Vivo e Il Morto, protagonisti alle prese con il mistero della morte e del passaggio “dall’altra parte”. Accanto a loro, prendono vita le storie di quattro cadaveri celebri: Voltaire, Paganini, Mussolini ed Einstein, le cui vicende tra rocambolesco, macabro e ironico conducono il pubblico in un viaggio unico tra memoria, decomposizione e riflessione sulla mortalità. Con ‘Opera Zombi’ si è voluto esplorare il confine tra vita e morte in modo ironico e sorprendente, evitando sia la retorica che il puro macabro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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