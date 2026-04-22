L’assemblea dei soci di Fiera Milano ha approvato la nuova composizione del consiglio di amministrazione e confermato la distribuzione di un dividendo di 0,25 euro per azione, relativo all’esercizio 2025. È stato inoltre approvato il bilancio annuale della società, che riguarda l’intero anno fiscale. La decisione riguarda le modalità di gestione e i proventi destinati agli azionisti per il prossimo anno.

L’assemblea dei soci di Fiera Milano ha sancito la nuova struttura decisionale della società, approvando il bilancio relativo all’esercizio 2025 e confermando la distribuzione di un dividendo pari a 0,25 euro per azione. L’incontro ha segnato anche il via libera al piano incentivi basato sulle performance per il triennio 2026-2028, definendo contemporaneamente la composizione del consiglio di amministrazione che resterà operativo fino alla prossima assemblea prevista per la validazione del bilancio al 31 dicembre 2028. La nuova governance tra continuità strategica e rinnovamento dei vertici. Il nuovo assetto del consiglio, che si comporrà di 9 membri, vede una netta prevalenza della lista proposta dall’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, la quale ha ottenuto il consenso del 78,2% dei votanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiera Milano: nuovo CDA e dividendi confermati per il 2025

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