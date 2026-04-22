fiducia al decreto fantasma

Le autorità stanno elaborando un decreto correttivo che apporterà modifiche all’articolo riguardante il pagamento degli avvocati coinvolti nei rimpatri assistiti. Il documento, ancora in fase di definizione, viene preparato dagli uffici tecnici del governo, che lavorano per finalizzare il testo. La discussione sul decreto coinvolge diversi settori istituzionali, mentre non sono stati ancora diffusi dettagli ufficiali sulle tempistiche di approvazione.

Pasticciaccio brutto Ok alla Camera. Discussione sul pacchetto sicurezza: governo ancora al lavoro per il testo correttivo, c’è il nodo della formula Pasticciaccio brutto Ok alla Camera. Discussione sul pacchetto sicurezza: governo ancora al lavoro per il testo correttivo, c’è il nodo della formula Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Nel governo gli uffici tecnici sono tutti al lavoro per scrivere il decreto correttivo che modificherà l’articolo sugli avvocati pagati per i rimpatri assistiti. La soluzione non è lineare, e tra la formula da trovare e le coperture necessarie anche le ultime curve sono faticose, mentre il decreto ha ricevuto la fiducia in Parlamento.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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DAI VANNACCIANI NIENTE FIDUCIA A MELONI SUL DECRETO BOLLETTE #news #shorts

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