Decreto Ucraina la Camera approva la fiducia | Futuro Nazionale vota sì ma si oppone al decreto

La Camera ha dato il via libera al decreto Ucraina, approvando la fiducia richiesta dal governo. Il voto ha visto la partecipazione di Futuro Nazionale, che ha scelto di sostenere il provvedimento, anche se il partito si è opposto in modo netto ad alcune parti del decreto stesso. È stato un passaggio importante, con i deputati di Vannacci chiamati a confermare il loro appoggio al governo sul tema delicato dell’invio di armi a Kiev.

La Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sul cosiddetto decreto Ucraina per l'invio di armi a Kiev, primo banco di prova parlamentare per i deputati di Futuro Nazionale, il partito guidato dall'ex generale Roberto Vannacci. Il gruppo ha votato a favore della fiducia, ma ha poi annunciato voto contrario sul provvedimento nel merito. Una possibilità consentita a Montecitorio, dove è ammesso scindere il voto tra fiducia e testo finale, diversamente da quanto avviene al Senato. La linea di Vannacci, alta tensione con la Lega. Già in tarda mattinata Vannacci aveva chiarito la posizione del movimento: sì alla fiducia per marcare la collocazione politica nell'area di destra, ma no al contenuto del decreto Ucraina.

