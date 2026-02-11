Decreto Ucraina oggi il voto alla Camera Tajani | Distanti da estremismi di Vannacci Il generale | Sì alla fiducia no al decreto

Oggi alla Camera si discute e si vota il decreto Ucraina. La seduta inizia alle 11:50, con i deputati pronti a esprimersi nel pomeriggio. La discussione si svolge in un clima teso, con tensioni all’interno della maggioranza. Tajani afferma di essere distante dagli estremismi di Vannacci, mentre il generale si limita a dire sì alla fiducia, ma senza appoggiare il decreto. La decisione finale si aspetta nel pomeriggio.

Il decreto Ucraina approda oggi alle 11:50 alla Camera per le dichiarazioni e il voto di fiducia, previsto nel pomeriggio, in un clima politico segnato da tensioni crescenti all’interno della maggioranza. Al centro del dibattito non solo il rinnovo degli aiuti a Kiev, ma anche la possibile frattura con l’area che fa capo a Roberto Vannacci, uscito dalla Lega e sempre più distante dagli equilibri del centrodestra. Un elemento che potrebbe incidere sugli equilibri parlamentari è proprio la posizione dell’area vicina a Vannacci, che – secondo quanto ribadito dall’onorevole Rossano Sasso – non voterà la fiducia al provvedimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

