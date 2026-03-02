Il sindaco di Sansepolcro ha incontrato oggi il nuovo responsabile della Guardia di finanza. L'incontro si è svolto nella sede comunale e ha visto la partecipazione di entrambe le parti. La visita si inserisce in un calendario di incontri istituzionali programmati nel comune. La delegazione della Guardia di finanza proveniva da una città vicina. L'incontro si è concluso senza dichiarazioni ufficiali.

Arezzo, 2 marzo 2026 – . Cordiale incontro stamattina a Palazzo delle Laudi fra il sindaco Fabrizio Innocenti e il nuovo comandante della tenenza della Guardia di Finanza, Mario Bordonaro, già in forza presso il reparto del Borgo dopo aver ricoperto significative esperienze professionali a Perugia, L’Aquila e Arezzo. Il primo cittadino ha ricevuto e salutato il graduato, augurando a lui e ai suoi sottoposti il canonico “buon lavoro” al servizio dell’intera comunità e rimarcando la volontà di collaborazione massima fra le istituzioni e i tutori dell’ordine.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sindaco di Sansepolcro riceve il nuovo responsabile della Guardia di finanza

