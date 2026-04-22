Recentemente è stata annunciata una svolta nel trattamento della fibrosi cistica grazie a una nuova tecnica di terapia genica. Questa metodologia utilizza l'editing di basi azotate per correggere una mutazione che finora non aveva soluzioni terapeutiche efficaci. La scoperta rappresenta un passo avanti importante, offrendo nuove possibilità per le persone affette da questa condizione. La ricerca si concentra su una strategia innovativa che potrebbe cambiare il modo di affrontare la malattia.

Una nuova strategia di terapia genica basata sull’editing di basi azotate apre prospettive per il trattamento di forme di fibrosi cistica attualmente prive di opzioni terapeutiche efficaci. È quanto emerge da uno studio a guida italiana pubblicato su Science, che descrive i risultati ottenuti in modelli cellulari e organoidi. La fibrosi cistica è una malattia genetica che colpisce circa 100mila persone nel mondo ed è causata da mutazioni nel gene che codifica per la proteina Cftr (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator), fondamentale per il trasporto di ioni attraverso le membrane cellulari. Le alterazioni di questa proteina compromettono la funzionalità di diversi organi, in particolare polmoni e apparato digerente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fibrosi cistica, svolta dalla terapia genica: corretta una mutazione finora “non trattabile”

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