Fiat a Milano | il design del futuro sfida i nuovi bisogni urbani

Durante la Milano Design Week 2026, è stato aperto uno spazio chiamato Ciao Futuro! dedicato alla mobilità urbana del futuro. L’evento si svolge nella città, con l’obiettivo di presentare nuove idee e soluzioni progettate per rispondere alle esigenze crescenti di mobilità nelle aree urbane. Fiat ha inaugurato questa iniziativa nel contesto della settimana del design, offrendo un’anticipazione sul proprio approccio al futuro della mobilità.

La visione della mobilità urbana per le prossime generazioni prende forma a Milano, dove Fiat ha inaugurato lo spazio denominato Ciao Futuro! nell’ambito della Milano Design Week 2026. L’iniziativa propone una riflessione profonda su come il design possa guidare l’esperienza sociale e culturale all’interno delle città, presentando modelli di auto compatte che fondono l’eredità storica del marchio con le necessità tecnologiche di domani. Il dialogo tra tradizione e innovazione generazionale. L’apertura dell’evento è stata caratterizzata da un confronto di alto profilo sul tema della piccola vettura del futuro. Al tavolo sono intervenuti l’amministratore delegato Olivier François, il responsabile del design della casa torinese François Leboine e il celebre Maestro Giugiaro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiat a Milano: il design del futuro sfida i nuovi bisogni urbani Notizie correlate Alla Milano Design Week Fiat guarda in avanti con ‘Ciao Futuro!’(Adnkronos) – Si chiama 'Ciao Futuro!' lo spazio con cui Fiat partecipa alla Milano Design Week 2026 e nel quale si presenta la visione del brand sul... Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026 Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: CIAO FUTURO!: FIAT alla Milano Design Week; Fiat alla Milano Design Week: un viaggio tra icone del passato e city car del futuro; Fiat e il futuro delle citycar: la mobilità urbana alla Milano Design Week 2026; Fuorisalone, Fiat Topolino firmata Gallo alla Milano Design Week 2026. FIAT-Wallpaper*, a Milano la Topolino diventa guida urbanaFIAT usa la Topolino alla Milano Design Week 2026 per legare mobilità urbana, design ed editoria con Wallpaper*. FIAT porta ... affaritaliani.it Fiat immagina auto del futuro insieme a giovani designerMILANO (ITALPRESS) - Fiat partecipa alla Milano Design Week 2026 immaginando l'auto del domani insieme ai giovani designer. Una collaborazione che unisce l ... italpress.com Sestarete TV - Canale 81. . ”Pur di rubare la Fiat Pianda, la portano fuori a spinta” È successo nel parcheggio di Etnapolis. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri di Belpasso che stavano perlustrando l’area #gruppormb #sestareteradiotv - facebook.com facebook Fiat 8V Berlinetta Zagato: una delle Fiat più sorprendenti di sempre. Linea leggera, carrozzeria firmata Zagato, anima sportiva vera: sotto il cofano c’era un raffinato V8 di 2 litri, in un’epoca in cui il nome Fiat faceva pensare soprattutto ad altro. Prodotta in nume x.com