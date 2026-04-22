Fiamme in cucina a Pordenone | evacuazione rapida per un rogo

Nella giornata di mercoledì 22 aprile, intorno alle 13:05, un rogo si è sviluppato nel ristorante Mediterraneo in via Roma a Pordenone. Le fiamme hanno causato l’evacuazione immediata dell’edificio, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio.

Un principio di incendio ha colpito il ristorante Mediterraneo in via Roma a Pordenone, scatenando il l’intervento dei vigili del fuoco intorno alle 13:05 di questo mercoledì 22 aprile. L’incendio, originatosi nella zona della cucina, ha costretto i clienti e il personale a evacuare immediatamente l’edificio per sfuggire al fumo che invadeva i locali. Fortunatamente, non si registrano persone ferite o coinvolte nel sinistro. Dinamica dell’accaduto e operazioni di soccorso. L’evento è stato innescato dall’olio contenuto in una friggitrice, che ha preso fuoco provocando la propagazione delle fiamme verso la cappa aspirante della cucina. Secondo quanto riferito da uno dei proprietari dell’attività, l’emergenza ha richiesto l’invio immediato di una squadra operativa della sala operativa del comando, supportata da un’autobotte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiamme in cucina a Pordenone: evacuazione rapida per un rogo Notizie correlate Villabassa: rogo divora il tetto di un palazzo, salva l’evacuazioneUn incendio ha colpito duramente un edificio residenziale a Villabassa, in Alta val Pusteria, nelle prime ore di mercoledì 8 aprile 2026. Locomotore in fiamme sui binari. Evacuazione e stop a tutti i trenidi Nicola Di Renzone Locomotore in fiamme, e pesanti disagi per il traffico ferroviario, ieri pomeriggio intorno alle 17. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Incendio in cucina a Caldogno, fiamme domate in pochi minuti; Incendio in cucina: fiamme domate dai vigili del fuoco; Incendio in pieno centro a Milano, fiamme in un appartamento di corso Monforte: evacuato il palazzo; Caldogno, incendio in cucina in via Monte Grappa. Caldogno, incendio in cucina in via Monte GrappaPaura questa mattina a Caldogno dove un improvviso incendio in cucina ha richiesto l’intervento urgente dei Vigili del fuoco in via Monte Grappa. vicenzareport.it Ristorante a fuoco in Friuli: le fiamme raggiungono il controsoffittoPORDENONE – Si è concluso nel pomeriggio l’intervento dei Vigili del fuoco per l’incendio divampato nella cucina del ristorante Mediterraneo, con le operazioni terminate attorno alle ore 16.00. nordest24.it Giappone, incendi boschivi a Otsuchi: case in fiamme nella prefettura di Iwate | VIDEO - facebook.com facebook Si tratta di un 24enne romagnolo che rientrava dal bivacco Fiamme Gialle. Il Soccorso Alpino: "Percorso impegnativo, fate attenzione" x.com