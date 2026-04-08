Un locomotore ha preso fuoco sui binari ieri pomeriggio intorno alle 17, causando l’interruzione della circolazione ferroviaria. L’incendio ha reso necessaria l’evacuazione dell’area, con tutti i treni fermati e i passeggeri fatti scendere in via precauzionale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio è stata ancora diffusa.

di Nicola Di Renzone Locomotore in fiamme, e pesanti disagi per il traffico ferroviario, ieri pomeriggio intorno alle 17.30 alla stazione di Dicomano, sulla linea Firenze - Borgo San Lorenzo via Pontassieve. Il treno in questione, il 18963, era partito in orario alle 15.55 dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella. Arrivato circa un chilometro prima della stazione di Dicomano, il locomotore diesel, che in questo tipo di convogli è separato dai vagoni, ha iniziato ad emettere del fumo in maniera anomala. Il macchinista ed il personale di bordo hanno subito realizzato l’entità del problema, e, una volta giunti in stazione, hanno fatto scendere tutti i passeggeri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Locomotore in fiamme sui binari. Evacuazione e stop a tutti i treni

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