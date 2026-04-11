E teropessimismo. Un termine che, benché rappresenti un sentimento diventato un trend sui social, è stato inserito nella Treccani. Racconta molto bene l’atteggiamento odierno, negativo o comunque molto pungente, verso tutte le relazioni. Perché quando si parla di eteropessimismo, come l’esperto spiega, è riduttivo limitarlo soltanto alla sfera sentimentale. E si sta diffondendo soprattutto tra le donne. Cos’è la “April Theory”? E perché ad aprile le coppie scoppiano? X Leggi anche › Dissociazione emotiva nella coppia: quando si smette di sentire per proteggersi Eteropessimismo, il termine compare sulla Treccani. Qualche settimana fa, sul profilo Instagram della Treccani è comparsa la parola “eteropessimista”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Inserito all'interno della Treccani, questo termine racconta la difficoltà dei rapporti. Non solo sentimentali.

Chi sono i “maranza” e perché questo termine racconta più di una modaCi sono termini che raccontano molto, che vanno al di la delle mode e che descrivono un vero e proprio spaccato della nostra società.

Primo soccorso a scuola, la proposta di Legge arriva in VII Commissione: sarà inserito all’interno dell’Educazione civica. Ecco comeAlla Commissione Cultura della Camera è iniziata la discussione su una proposta di legge che interviene sul quadro normativo relativo...

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COPPA VENETO UNDER 15 Il Petrarca Calcio a Cinque è stato inserito nel Girone F assieme a Futsal Villorba e Pordenone. La manifestazione avrà avvio Domenica 10 Maggio e si concluderà con la Finale del 7 Giugno. - facebook.com facebook