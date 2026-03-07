È stato inaugurato un nuovo spazio in una zona popolare della città, pensato per offrire un ambiente accogliente alle famiglie e alle persone. Questo luogo si propone come un punto di riferimento per favorire i rapporti familiari e creare un ambiente di supporto. L’obiettivo è fornire uno spazio che risponda alle esigenze quotidiane della comunità locale.

"Inauguriamo uno spazio fondamentale in una zona popolare della nostra città, pensato per le esigenze reali delle famiglie e delle persone. In un tempo di profonda fragilità, in cui l'istituto della famiglia si sta lentamente disgregando, spazi belli e neutri come questi cercano di ritessere le fila dei nuclei familiari e della società tutta, puntando a ricostruire relazioni sane". Lo ha detto l'assessora al welfare Costanza Spera in occasione del taglio del nastro dello spazio realizzato dal Consorzio Auriga in collaborazione con i comuni di Perugia, Torgiano e Corciano dedicato alla genitorialità. "Questo non è soltanto un luogo fisico, ma un luogo educativo e domestico - dichiara Liana Cicchi, presidente del Consorzio Auriga -.

Un "nido" per tutti "Una casa accogliente. Spazio per ricucire i rapporti familiari"

