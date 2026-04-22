Festival La Nuova Arca

Il Festival La Nuova Arca si svolgerà sabato 23 maggio, dalle 10 alle 17, e sarà un evento gratuito con attività dedicate a tutte le età, dai bambini agli adulti. La manifestazione offrirà diverse proposte e si terrà in diverse aree della città. La giornata prevede iniziative di vario tipo, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in modo semplice e accessibile.

Sabato 23 maggio, dalle 10 alle 17, torna il, un evento completamente gratuito e ricco di proposte per bambini, ragazzi ed adulti.La Nuova Arca, cooperativa sociale romana impegnata a sostegno delle mamme e dei bambini in condizione di vulnerabilità e in attività di.🔗 Leggi su Romatoday.it JOVANOTTI raddoppia al Circo Massimo: il render del 'Jova al Massimo' Notizie correlate La Buona Stella, stasera la nuova fiction con Dalmazio e ArcaLa Buona Stella stasera andrà in onda in prima tv, tra i protagonisti: Miriam Dalmazio, Filippo Schiccitano e Francesco Arca che sfiderà il grande... Sfida al Festival 2027: nasce la nuova sigla per SanremoIl musicista sanremese Ferdinando Mongelli ha lanciato sul web una nuova proposta musicale intitolata Sanremo ti amo, con l’obiettivo di farla... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: C2C Festival annuncia una open call per curatori; La Buona Stella, il cast della fiction con Francesco Arca e Miriam Dalmazio al via da stasera; Fun fest Pescara 2026: arriva la terza edizione che celebra la cultura pop; La buona Stella: trama, cast e personaggi. Festival La Nuova Arca 2025Domenica 15 giugno, dalle 10 alle 17, in programma il Festival La Nuova Arca, una giornata ad ingresso libero di incontro, festa e gioco interamente dedicata all’infanzia. La Nuova Arca, cooperativa ... romatoday.it Ogni risposta apre una nuova domanda. Ogni certezza… vacilla. Tra emozioni forti, scelte difficili e colpi di scena inaspettati, continua LA BUONA STELLA con Miriam Dalmazio e Francesco Arca. #labuonastella #rai1 #miriamdalmazio #francescoarca #Radi - facebook.com facebook Straordinaria Torino! Grande partecipazione stasera per una nuova tappa de L’ARCA DELLE IDEE - Manifesto dei Tempi Nuovi. Grazie per l’entusiasmo. La nostra Arca riprende il largo, ci vediamo sabato 09 maggio ad Ascoli Piceno! x.com