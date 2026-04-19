Il musicista sanremese Ferdinando Mongelli ha lanciato sul web una nuova proposta musicale intitolata Sanremo ti amo, con l’obiettivo di farla diventare la sigla ufficiale per l’edizione del Festival 2027. Mentre i lavori organizzativi della Rai procedono per la prossima kermesse, l’artista ha deciso di anticipare i tempi proponendo un brano che cerca un equilibrio tra la modernità e il rispetto per le storiche tradizioni musicali della Città dei Fiori. L’ambizione di un progetto nato dalla passione locale. A distanza di mesi dall’aver presentato Sanremo sogni ed emozioni nel dicembre 2024 — un brano concepito come possibile inno per la città — Mongelli torna a proporsi con una visione che punta dritto al cuore dell’evento televisivo più atteso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sfida al Festival 2027: nasce la nuova sigla per Sanremo

Sanremo 2026 - Sal Da vinci canta Per sempre si

Notizie correlate

Sanremo 2026: Welo e “Emigrato (Italiano)” saranno la nuova sigla del Festival, una sorpresa da Carlo Conti.Il Festival di Sanremo 2026 avrà una nuova sigla, "Emigrato (Italiano)", firmata dal rapper leccese Welo, classe 1999.

Chi è Welo, l’autore della sigla del Festival di Sanremo 2026: la proposta di Carlo Conti e la modifica al testo, così “Emigrato” è diventato il jingleManuel Mariano, in arte Welo, ha trasformato il suo brano in jingle per il Festival su proposta di Carlo Conti dopo Sanremo Giovani La voce di Manuel...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: MASO#3, la sfida del cortometraggio al Bolzano Film Festival Bozen; Stefano De Martino porta Brenda Lodigiani a Sanremo 2027, l’indiscrezione; Arena di Verona, svelato il programma del festival 2027: torna il balletto dopo 34 anni, inaugura la Nona di Beethoven; Se nel 2027 in Francia vince l'estrema destra, rischio concreto per l'Europa.

Stefano De Martino a Sanremo rischia tutto per un solo erroreSanremo 2027, perché la scommessa è tutta su Stefano De Martino Stefano De Martino guiderà il Festival di Sanremo 2027 come conduttore e direttore art ... assodigitale.it

Stefano De Martino porta Brenda Lodigiani a Sanremo 2027, l’indiscrezioneIl rapporto tra Stefano De Martino e Brenda Lodigiani si fa sempre più stretto: tra intesa crescente e agente condiviso, lei potrebbe approdare con lui a Sanremo ... dilei.it

All'Ethiad Stadium si gioca la sfida che probabilmente deciderà la Premier League tra Manchester City e Arsenal. Cherki, il talento francese che Mancini voleva naturalizzare nel post europeo, realizza un goal pazzesco, con una serpentina in area e palla all'a facebook

#ManchesterCity- #Arsenal diretta Premier: segui la sfida decisiva tra Guardiola e Arteta x.com