La Buona Stella stasera la nuova fiction con Dalmazio e Arca

Stasera va in onda in prima visione la nuova fiction intitolata La Buona Stella, con Miriam Dalmazio e Francesco Arca tra i protagonisti. La serie vede anche la partecipazione di Filippo Schiccitano e presenta una trama che coinvolge anche il ritorno dei Cesraoni. L’episodio viene trasmesso sui canali televisivi abituali e segna il debutto di questa produzione nel panorama televisivo attuale.

La Buona Stella stasera andrà in onda in prima tv, tra i protagonisti: Miriam Dalmazio, Filippo Schiccitano e Francesco Arca che sfiderà il grande ritorno dei Cesraoni Questa sera parte su Rai 1 la nuova serieLa Buona Stellache ha per protagonistiMiriam Dalmazio, Filippo Schiccitano e Francesco Arca. Simoneha un matrimonio fallito alle spalle, sacrificato sull’altare per cercare di fare invano il calciatore. La poliziottaStella, invece, vuole rimettersi in piedi dopo aver tragicamente perduto l’uomo che amava. A unire i due destini è una borsa piena di soldi cheSimoneruba dalla scena di un crimine di cui è l’unico testimone e su cui proprioStelladeve indagare.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - La Buona Stella, stasera la nuova fiction con Dalmazio e Arca Da Noi… a Ruota Libera, Francesco Arca e Miriam Dalmazio presentano La Buona StellaFrancesca Fialdini torna, come ogni domenica, con una nuova puntata di Da Noi… a Ruota Libera, il programma di interviste in onda alle 17. Il Comune di Fiumicino diventa un commissariato per la fiction Rai “La Buona Stella”Fiumicino, 9 aprile 2026 – Andrà in onda a partire dal prossimo lunedì 13 aprile su Rai Uno la fiction “La Buona Stella“, una serie tv girata...