Festa per 320 studenti Importante la leva dei fondi Pnrr

Un evento ha coinvolto circa 320 studenti in una festa organizzata presso un istituto scolastico. Durante l’occasione, è stata sottolineata l’importanza dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per il settore dell’istruzione. L’istituto è stato descritto come un esempio di scuola diffusa, che integra attività legate all’agricoltura, settore ritenuto strategico per l’economia e il turismo locali.

“L’Istituto Busdraghi è il miglior esempio di scuola diffusa, che con il suo apprendere e il suo fare valorizza un’attività fondamentale legata all’ agricoltura, forte volano del nostro sistema economico e per il turismo“. Sono 17 classi per circa 320 studenti che ieri hanno vissuto una giornata di festa, per l’inaugurazione degli edifici che restituiranno nuovi laboratori e presto, prima di settembre, potranno finalmente fruire anche della nuova palestra. Una svolta importante, favorita dai fondi europei e del Governo. “Per noi le scuole sono una priorità assoluta e i fondi Pnrr sono stati strategici da questo punto di vista – sottolinea Pierucci –.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa per 320 studenti “Importante la leva dei fondi Pnrr“ Notizie correlate Dai fondi Pnrr alla crescita degli studenti. La rettrice Petrucci all’inaugurazione dell’anno accademicoFirenze, 18 febbraio 2026 – Oltre 140 milioni di euro di finanziamenti, 56 progetti legati al Pnrr e più di 1. Salone del Mobile: voucher trasporti per studenti con fondi PNRRIl Comune di Milano concede agli studenti che visiteranno il Salone del Mobile tra il 21 e il 26 aprile 2026 dei voucher da 10 euro per agevolare gli...