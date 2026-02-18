Dai fondi Pnrr alla crescita degli studenti La rettrice Petrucci all’inaugurazione dell’anno accademico

La rettrice Petrucci ha annunciato che i fondi Pnrr hanno portato a un investimento di oltre 140 milioni di euro, destinati a migliorare le strutture e le risorse per gli studenti. La causa di questa crescita deriva dagli 56 progetti approvati, che coinvolgono università e enti locali. Durante l’inaugurazione dell’anno accademico, Petrucci ha sottolineato come questi fondi abbiano già portato risultati concreti, come nuove aule e laboratori moderni. La riforma mira a rendere più accessibile e qualificata la formazione universitaria.

Firenze, 18 febbraio 2026 – Oltre 140 milioni di euro di finanziamenti, 56 progetti legati al Pnrr e più di 1.300 tra ricercatrici e ricercatori coinvolti: sono i numeri che fotografano la fase di crescita dell'Università di Firenze, al centro dell' inaugurazione dell'anno accademico 2025-2026 ospitata al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Nel suo intervento, la rettrice Alessandra Petrucci ha sottolineato l'importanza dei risultati raggiunti grazie ai progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che hanno impegnato l'ateneo nella ricerca applicata su temi cruciali attraverso nuove collaborazioni con enti scientifici e imprese: dalla difesa dai rischi naturali alla valorizzazione del patrimonio culturale, fino ai computer quantistici e all'intelligenza artificiale.