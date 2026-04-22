’Festa di Primavera’ con stand musica auto e motoraduno

Da venerdì a domenica 3 maggio, il paese di Sorano ospita la 15ª edizione della Festa di Primavera, un evento che coinvolge residenti e visitatori con stand, musica, auto e motoraduno. La manifestazione si svolge lungo il centro storico e prevede diverse attività, tra cui esposizioni di veicoli, spettacoli musicali e iniziative di solidarietà. La festa rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione nella zona.

A Sorano torna uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Da venerdì a domenica 3 maggio il paese ospita la 15ª edizione della ’ Festa di primavera ’, un cartellone ricco di eventi che unisce musica, tradizione e solidarietà, coinvolgendo residenti e visitatori di tutte le età. Cuore pulsante della manifestazione sarà ancora una volta piazza Busatti, dove per tutta la durata dell’evento troveranno spazio la mostra mercato, gli stand gastronomici aperti a pranzo e cena e le attività per bambini. Un punto di ritrovo che farà da cornice ai numerosi appuntamenti in programma. L’apertura è affidata, venerdì, alla musica dal vivo dei De Caunt Bend.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Festa di Primavera’ con stand, musica auto e motoraduno Notizie correlate Sagra della Primavera a San Colombano con stand gastronomici e musica dal vivoDomenica 22 marzo si festeggia a San Colombano con la Sagra della Primavera a cura del Circolo Acli. Leggi anche: Mercati, stand gastronomici, musica, alla festa di San Celestino Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Festa di Primavera 2026; Festa di primavera a Ponte a Egola; Festa di Primavera in Piazza del Carmine; Festa di Primavera 2026 in via Cantù: modificata la viabilità. Pirano celebra il sale: weekend tra mare, tradizioni e gesti antichi nella Festa dei Salinai, fuga di primavera sull'AdriaticoE’ a fine aprile che Pirano cambia ritmo grazie alla Festa dei Salinai, che diventa l'occasione perfetta per una fuga di primavera sull'Adriatico, tra storia, paesaggi e rituali che raccontano un ... turismoitalianews.it Festa di Primavera il 25 aprile a bordo del treno storico da Siena a Castiglione d’OrciaParte da Siena e raggiunge la Festa di Primavera di Castiglione d’Orcia il treno a vapore storico più suggestivo: l’esperienza perfetta per il 25 aprile sul Treno Natura di Fondazione ... siviaggia.it TELE ONE. . Festa di Primavera ad Altavilla Milicia facebook