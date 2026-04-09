Mercati stand gastronomici musica alla festa di San Celestino

Il 12 aprile a Castelnuovo Rangone si tiene la Festa di San Celestino, un evento che si ripete ogni anno in primavera. La giornata prevede mercatini, stand gastronomici e musica, con la partecipazione di molte persone del luogo e visitatori provenienti da fuori. La manifestazione rappresenta un’occasione per vivere una giornata all’insegna delle tradizioni e delle novità, offrendo diverse attività per tutti i gusti.

Una domenica di primavera tra tradizione e novità. Il 12 aprile a Castelnuovo Rangone torna la Festa di San Celestino, l'appuntamento che si rinnova ogni anno, tra mercatini, gastronomia, musica e tanto altro. Già dal mattino sarà possibile passeggiare tra i banchi del mercato ambulante, il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Sagra della Primavera a San Colombano con stand gastronomici e musica dal vivoDomenica 22 marzo si festeggia a San Colombano con la Sagra della Primavera a cura del Circolo Acli.

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Stand gastronomici, mercatini e dj set oggi in zona palasportSabato di festa a Igea Marina con mercatini, giochi e musica. Organizzatori locali puntano a replicare il successo di eventi passati. Sabato di festa a Igea Marina, zona palazzetto dello sport, tra ... ilrestodelcarlino.it

Lunedi 6 Aprile San Celestino Auguri di buon onomastico a chi porta questo nome - facebook.com facebook