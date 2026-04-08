Poste Italiane rinnova gli uffici di Villafranca Padovana e Vigodarzere

Oggi, mercoledì 8 aprile, sono iniziati i lavori di ristrutturazione negli uffici postali di Villafranca Padovana e Vigodarzere. Poste Italiane ha comunicato che gli interventi prevedono interventi di ammodernamento per aggiornare le strutture e migliorare la qualità dei servizi offerti ai clienti. Le operazioni continueranno nelle prossime settimane e coinvolgeranno le aree di accoglienza e i servizi al pubblico di entrambe le sedi.

Oggi, mercoledì 8 aprile, prendono il via gli interventi di ammodernamento negli uffici postali di Villafranca Padovana e Vigodarzere, con l'obiettivo di «migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza», hanno spiegato da Poste Italiane.Le due sedi sono inserite nell’ambito del progetto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Poste Italiane: in 5 uffici postali della provincia di Frosinone le cartoline per gli innamoratiPoste Italiane celebra anche quest’anno la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino due colorate cartoline filateliche.

Poste Italiane, negli uffici postali di Avellino e provincia le cartoline per gli innamorati in occasione di San ValentinoPoste Italiane celebra anche quest’anno la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino una colorata cartolina filatelica.

Temi più discussi: Mantova, negli uffici Polis della provincia il servizio di rilascio e rinnovo passaporti; POSTE ITALIANE RINNOVA L’UFFICIO DI BOLZANO VICENTINO: PIÙ SERVIZI E INNOVAZIONE; Poste Italiane si rinnova . Lo sportello ora è smart; Poste Italiane, MEF deposita lista per rinnovo CdA: confermati Del Fante e Rovere.

Poste italiane, rinnovati gli uffici di 30 filiali ma ci sono disagi per gli anziani: dirottati nei Comuni vicini. La mappaROVIGO - Trenta uffici postali pronti, dodici attualmente in lavorazione e sei da ristrutturare entro l'anno. È questa la road map tracciata da Poste Italiane per raccontare lo ... ilgazzettino.it

Poste Italiane si rinnova . Lo sportello ora è smartIN POSTE ITALIANE LA NUOVA strategia si è trasformata in uno slogan: il domani comincia oggi. E alla ... msn.com

Torna Romics: la #Filatelia di Poste Italiane protagonista nel segno di Goldrake. Nel nostro stand sarà presentata la nuova cartella filatelica dedicata a Goldrake. Saranno disponibili inoltre le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti fil - facebook.com facebook

Arte e filatelia: le telecamere del TG Poste sono entrate nell’ufficio postale nel cuore del museo fiorentino degli Uffizi, dove ogni giorno migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo concludono la loro visita, scegliendo di affidare i loro ricordi a cartoline affranc x.com