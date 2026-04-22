A Pigozzo si prepara a ospitare la 38esima edizione della Festa della Sparasina, organizzata dall’associazione locale “La Sparasina”. L’evento si terrà tra la fine di aprile e l’inizio di maggio del 2026, consolidando una tradizione che si ripete da diversi anni. La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più radicati nella comunità e richiama ogni volta numerosi partecipanti della zona.

A Pigozzo torna uno degli appuntamenti più radicati della tradizione locale. L’associazione “La Sparasina” ha annunciato l’organizzazione della 38esima edizione della, in programma nel 2026 tra la fine di aprile e l’inizio di maggio. Le date individuate sono quelle del 19.🔗 Leggi su Veronasera.it

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