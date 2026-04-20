Una bella idea, un film che prometteva molto, una prospettiva ricca di suggestioni e invece abbiamo un prodotto dalla sceneggiatura zoppicante, dalla trama confusa e inutilmente complicata dove c'è troppo Scamarcio e si sente poco la "rivoluzione". L'idea era bella perchè cosa c'è di più epico, cinematografico e poetico dell'impresa dannunziana di Fiume? Un'impresa ancora poco raccontata, studiata e capita. Un'impresa che genera per due anni uno stato-comunità anarchico-libertario e patriottico che giustamente questo film cerca di valorizzare e attualizzare quale fenomeno bordeline e a suo modo progressista, tanto che l'Unione Sovietica mandò a Fiume dei suoi emissari diplomatici.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Alla festa della rivoluzione": tentativo malriuscito di un film "rosso-bruno". Poca festa e troppi intrighi e meccanicismi da poliziesco

ALLA FESTA DELLA RIVOLUZIONE (2026) Trailer | Riccardo Scamarcio | Film Drammatico

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